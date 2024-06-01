“帳篷學校”——加沙戰火中承載教育的希望

5月27日，一名男孩在加沙地帶南部城市拉法查看以軍轟炸後的難民營廢墟。新華社發 中評社北京6月1日電／據新華社報導，新一輪巴以衝突已經持續7個多月，對加沙地帶的教育系統造成毀滅性打擊，許多學校淪為廢墟，有的學校成為避難所。聯合國多位專家4月在日內瓦發表的一份聲明說，加沙80%以上的學校遭到破壞或摧毀，已有超過5479名學生、261名教師和95名大學教授喪生，至少62.5萬名學生無法接受教育。



衝突爆發後，巴勒斯坦教師尼哈德·巴德雷亞輾轉流落到了加沙地帶南部城市拉法。在他生活的一處難民營裡總共有2000多名兒童。



“戰爭導致學生們很難繼續接受教育，還會對他們的心理狀態產生負面影響。”巴德雷亞對記者說。



出於教師的責任感，巴德雷亞決定與難民營裡其他約20名同樣流離失所的教師一起，發起籌款活動，並在教育部門的幫助下，為難民營中約600名學齡兒童建立了“帳篷學校”，開設數學、阿拉伯語等課程。



“儘管缺少教學設備，但我很高興能重返課堂。”七年級學生尼亞馬·阿布·哈賈傑對記者說，她盼望能盡快回到自己原來的學校和家裡，繼續正常上學和生活。



戰爭中，兒童作為弱者，往往最容易成為受害者。聯合國的數據顯示，加沙地帶有100多萬巴勒斯坦兒童需要心理健康支持，戰爭留下的創傷將影響他們一生。“對加沙教育基礎設施持續、無情的打擊對於人們學習和自由表達的基本權利造成了長期破壞，剝奪了又一代巴勒斯坦人的未來。”聯合國在4月份的聲明中說。



加沙地帶衝突不知何時才能結束，“帳篷學校”已成為加沙兒童繼續接受教育的重要方式之一，承載著當地人民對未來的期望。人們想方設法建起了多所“帳篷學校”，其背後的艱辛難以想象。在加沙地帶中部城市代爾拜拉赫，教師志願者需要花費兩個多月才能清理出一間教室給學生上課。由於加沙遭到以色列嚴密封鎖，即便是將一些簡易教學用品運進加沙，也得花費數月時間。

