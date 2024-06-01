中日韓區域合作與發展論壇在京舉行

5月31日，中日韓區域合作與發展論壇暨第二十一屆東北亞經濟與管理合作論壇現場。（北京外國語大學供圖） 中評社北京6月1日電／據新華社報導，2024中日韓區域合作與發展論壇暨第二十一屆東北亞經濟與管理合作論壇31日在北京外國語大學舉行。近百位中日韓三國學界、業界以及青年代表就“中日韓三國合作的未來”開展討論與深入交流。



北京外國語大學副校長賈德忠在論壇開幕式致辭中稱，中日韓合作已成為東北亞地區機制化程度最高、覆蓋領域最廣、內涵最豐富的多邊合作架構。三國應攜手合作，共同應對全球性挑戰，推動區域繁榮穩定。



中日韓合作秘書處副秘書長顔亮表示，今年論壇的舉辦意義重大，將為今後開啟三國合作新征程定舵把向。秘書處將同各方一道，持續深化三國各領域的友好交流和務實合作，促進東北亞地區乃至世界的和平、穩定與繁榮。



中國日報社副總編輯王浩表示，中日韓三國互為重要的貿易投資夥伴，三國關係對地區乃至世界的和平、穩定與繁榮至關重要，為人民謀幸福是三國領導人天經地義的共同語言，也是他們共謀合作與發展的出發點和歸宿。



會上，來自中、日、韓三國的九位專家學者發表主旨演講，圍繞“基於共同文化、科技創新和全球市場的中日韓經濟合作”主題進行深入研討，積極為未來三國如何提升合作深度和廣度建言獻策。



本次論壇活動由北京外國語大學和中國日報社聯合主辦，北京外國語大學國際商學院承辦。