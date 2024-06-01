日本開展“無煙周”活動

中評社北京6月1日電／據新華社報導，5月31日是第37個世界無煙日。為響應世界無煙日號召，日本全國從31日開始開展“無煙周”活動，旨在讓更多民眾認識到煙草的危害及控煙、禁煙的重要性，共同營造無煙環境。



“無煙周”活動由日本厚生勞動省於1992年發起。今年“無煙周”活動的主題是“瞭解煙草對健康的影響——煙草與慢性阻塞性肺疾病（慢阻肺）的相關性”，相關活動將持續到6月6日。



當天，日本東京都內舉辦了系列控煙主題宣傳活動。在由厚生勞動省和日本醫師會等聯合主辦的活動上，日本國立癌症研究中心癌症對策信息部門副部長若尾文彥指出，50%至80%的慢阻肺患者主要由吸煙習慣引起，且慢阻肺致死人群中以70歲以上老年人居多，隨著日本老齡化問題日益嚴峻，有必要採取系列措施，加強控煙。



據日本醫師會介紹，截至2023年底，日本共有16799家醫療機構提供戒煙門診服務，戒煙人群可借助社會力量，通過藥物或心理輔導的形式戒除煙癮。



東京晴空塔當日還舉行特別點燈儀式，呼籲市民積極控煙、禁煙。東京都知事小池百合子在點燈儀式上致辭說，自東京都實施《被動吸煙防止條例》以來，市民吸煙率和被動吸煙率均有所下降，希望此次點燈儀式能為市民遠離煙草、避免“二手煙”傷害營造良好社會氛圍。