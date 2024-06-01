中俄智庫高端論壇在莫斯科舉辦

中評社北京6月1日電／據新華社報導，中俄智庫高端論壇5月30日至31日在莫斯科舉辦。來自中俄兩國政府、學術界及相關機構的百餘名代表，圍繞國際格局變革背景下的中國和俄羅斯、共建“一帶一路”與歐亞經濟聯盟對接、兩國互聯互通與科技創新合作等議題展開討論。



中國社會科學院院長高翔30日在開幕式上視頻致辭時說，中俄智庫高端論壇自創辦以來，致力於打造新型中俄思想庫交流機制，為雙邊關係高水平發展建言獻策，在增進相互理解、促進民心相通、推進世代友好方面作出了積極貢獻。



俄羅斯國際事務委員會主席伊萬諾夫30日表示，俄中兩國擁有巨大的合作潛力和內生發展動力，雙方將加強在共同關心領域的合作。本屆論壇就俄中共同關心的問題進行交流，為進一步發展俄中關係提供支持。



論壇期間，與會學者認為，75年來，中俄共同推動了氣候變化、武器控制等多個領域的多項重要國際協議的簽署。在聯合國等國際組織中，中俄支持多邊主義，維護國際法和國際關係基本準則，促進構建更加開放包容的國際社會。雙方應當以深化新時代全面戰略協作夥伴關係為契機，繼續增強政治互信，堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，為應對紛繁複雜的全球性挑戰作出應有貢獻。



中俄智庫高端論壇由中國社科院和俄羅斯國際事務委員會於2018年創立。本屆論壇主題是“‘中國和俄羅斯：新時代合作’暨慶祝中俄建交75周年”。