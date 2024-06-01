從GPT－4o看人工智能競爭的走向和挑戰

2024年5月30日，在瑞士日內瓦舉行的2024年“人工智能造福人類全球峰會” 上，參會者和一個用於社會關懷的機器人互動。（圖源：新華社） 中評社北京6月1日電／據新華社報導，人工智能（AI）的發展正以驚人速度向前推進。近期，全球多家公司推出的最新大模型讓人目不暇接，特別是GPT－4o等產品備受關注。接下來全球這一領域競爭的焦點在哪裡？各國人工智能發展將面臨哪些挑戰？



多模態成為競爭新焦點



本月，美國開放人工智能研究中心（OpenAI）發布了最新多模態大模型GPT－4o，它對語音的理解能力有了質的飛躍，同時還可分析圖像、視頻，並識別用戶情緒；緊隨其後，谷歌發布了多模態AI助手Project Astra。業內人士認為，這兩大產品背後的多模態融合技術，是人工智能競爭的新焦點，多模態、更自然的交互體驗成為大模型技術產品化並為更多人所接受的關鍵。



上海Soul人工智能研究院院長陶明日前在對新華社記者談到GPT－4o發布時說：“不再大談深奧的技術、不再強調未來投入多少巨資，而是重點展示了家教輔導等應用場景，從中可以看出，此輪AI發展中，關注場景和交互體驗將會是必然的趨勢。”



中國多家科技企業近期也相繼發布新產品。字節跳動公司發布了豆包大模型家族，同樣具有多模態能力，可適用於多種場景；騰訊發布基於混元大模型的創作與分發平台騰訊元器，方便用戶開發具備聊天對話、內容創作、圖像生成等多功能的智能體；大模型公司零一萬物推出的千億參數Yi－Large閉源模型正式亮相，據美國斯坦福大學最新大模型排行榜評估，其英語回復能力相關指標在全球處於領先地位。



零一萬物首席執行官李開復日前接受新華社記者採訪時表示，多家中國科技公司在開源和閉源領域都發布了大量高質量的模型，性能逐步追齊GPT－4，並在中文能力上達到世界領先。

