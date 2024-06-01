智能轉身，數字孿生港區裡的新“智”趣

天津港北疆港區C段智能化集裝箱碼頭一景。 中評社北京6月1日電／據新華社報導，晴空湛藍，飛雲流轉，初夏的微風輕撫著海面，滿載貨物的輪船伴著汽笛聲緩緩靠岸，近百台人工智能運輸機器人在天津港北疆港區C段智能化集裝箱碼頭上往來穿梭。



“有了它們，不少碼頭工人得以從繁重的體力勞動中解放出來。”天津港第一港埠有限公司拖頭隊副隊長成衛東指著身旁一台台人工智能運輸機器人說。



1998年，成衛東成為了天津港的一名拖車司機。2021年，全球首個“智慧零碳”碼頭——天津港北疆港區C段智能化集裝箱碼頭正式投產運營，依托北斗導航系統的人工智能運輸機器人（ART）定位精度可達厘米級，裝卸作業“紀錄”不斷被刷新。



“機器人在工作效率上更勝一籌，而拖車‘老師傅’則對行車路線、轉彎角度等操作技巧了然於心。”成衛東說，“之前，技術精湛的拖車司機每天最多只能拉幾百噸貨物；如今，通過智慧港口建設，十餘位員工已能同時操控幾十台機械設備，智能科技讓港口發生了巨大變革。”機器的精準與工匠的經驗，共同為碼頭生產賦予了新動能。



近年來，天津港集團與華為技術有限公司等企業深化合作，不斷推進港口自動化、智能化和無人化技術應用。2022年，華為與天津港集團等單位合作創立智慧港口全球創新實驗室後，多項創新已應用於天津港的“智慧零碳”碼頭。



今年4月，天津港集團與華為技術有限公司簽署了“加速行業智能化—港口大模型PortGPT深化合作協議”，進一步加速智慧港口升級版建設和港口數字化轉型。



“我們將深化合作、強強聯合，發揮資源互補優勢，推進港口業務與關鍵核心技術相互融合，賦能港口安全管理、生產運營、客戶服務、辦公輔助等各領域，加速世界一流智慧港口建設再升級。”天津港集團副總裁羅勛傑說。

