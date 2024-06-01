這所高校為海外學子打開“中國之窗”

5月26日在馬來西亞雪蘭莪州廈門大學馬來西亞分校拍攝的校園外景。（圖源：新華社） 中評社北京6月1日電／據新華社報導，碧空悠悠，湖水如鏡。西洋風格搭配閩南傳統燕尾脊屋頂的建築坐落於葱翠之中，陳嘉庚雕塑在晨光中投下長長的影子，學生們邁著輕快的步伐趕往教室。廈門大學馬來西亞分校（簡稱“廈大馬校”）的清晨充滿生機。



2013年10月4日，習近平主席訪問馬來西亞期間，見證了廈大馬校共建協議簽署。如今，這所高等學府成為中馬高等教育合作的旗艦項目，被譽為鑲嵌在“一帶一路”上的明珠。



理想的賡續



從吉隆坡機場搭乘快軌列車駛出不久，一片錯落有致、紅頂白墻的建築群映入眼簾。今年4月，廈大馬校迎來約500名來自世界各地的春季入學新生。自2015年開始招生以來，已有來自40多個國家和地區逾1.2萬名學生在這裡求學，開啟夢想旅程。



“在這裡讀完大學後，我還想申請去中國繼續深造。”在大一新生蔡咏霓的規劃中，“中國”是關鍵詞。這個熱愛中華文化的馬來西亞女生有一個夢想——運營一個中國旅遊主題的新媒體賬號，讓更多人瞭解中國。



蔡咏霓目前就讀廣告專業，不僅要學習影視製作、視覺設計、數據分析，還會涉獵心理學、傳播學。在豐富緊凑的課程中，她感到自己每天都在向夢想靠近。



“十年樹木，百年樹人。”這是夢想的啟程，更是理想的賡續。像蔡咏霓一樣，很多馬來西亞人都知道陳嘉庚先生創辦廈門大學的故事。



1921年，愛國華僑領袖陳嘉庚先生抱著“教育為立國之本，興學乃國民天職”的信念和“辦世界之大學，為吾國放一異彩”的理想，在閩南家鄉創辦廈大。習近平主席曾長期在福建工作，對陳嘉庚先生為祖國特別是為家鄉福建作出的貢獻有切身感受，稱讚陳嘉庚先生“關心祖國建設、傾心教育事業的誠心，永遠值得學習”。

