在京台胞聽《逐夢》故事　致敬工匠精神

現場觀眾在觀演前與宣傳展板合影（中評社 馬一鳴攝） 中評社北京6月2日電（助理記者 馬一鳴）5月31日，部分在京台胞來到中央歌劇院，觀看全總文工團首部工業題材音樂劇《逐夢》，一起聆聽唱響新時代的勞動者之歌，感受中國鐵路人“逐夢現代化 共繪新圖景”的奮鬥歷程。



中評社記者瞭解到，《逐夢》這部劇聚焦的是中國高鐵的發展歷程以及背後那些默默付出、精益求精的大國工匠，講述了一個關於夢想、動力和執著追求的故事。從一個站在濃煙霧氣中火車頭前的小女孩，到一個擔當重任的總工程師，故事主角陳雨虹的成長奮鬥是中國高鐵發展歷程的微觀體現。正是因為有雨虹這樣的人默默付出，中國高鐵速度一次次刷新紀錄，中國的鐵路工程師們用自己的智慧和努力推動著中國高鐵技術的不斷進步。



聚焦該音樂劇本身，整部劇著重展現了大國工匠精神的核心——精益求精、追求卓越。這種精神不僅體現在他們對每一個細節的苛求，更體現在他們對高鐵事業的無限熱愛與全情投入。這部劇於細微落筆，呈現中國鐵路百年歷史，編排震撼，剛中帶柔，完美融合了音樂性與戲劇性。同時，也將流行、民樂、說唱等多元音樂風格融為一體，舞台視覺效果更是充滿了爆發力。



一場綿延百年的奮鬥史，一段三代人不懈的追尋旅途，從“追趕者”到“領跑者”，是速度，但又不僅僅是速度。這部音樂劇折射出了鐵路人孜孜不倦，開拓進取，努力拼搏的精神，以及對美好生活的不懈奮鬥和追求。



據悉，自2023年起，北京市台辦推出系列文化交流活動一一“台胞看大戲”，定期組織在京台胞觀看優秀演出劇目，通過戲劇、昆曲、民樂、音樂劇、舞台劇等多種藝術形式，以傳統藝術經典演繹與現代元素精彩碰撞，為在京台胞帶來一場場古典與時尚碰撞的文化盛宴。

