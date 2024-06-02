台胞答中評：為鐵路發展的“中國速度”驕傲

在京台胞來到中央歌劇院觀看音樂劇《築夢》（中評社 馬一鳴攝） 中評社北京6月2日電（助理記者 馬一鳴）2024年5月31日，全總文工團首部工業題材音樂劇《逐夢》在京上演，部分在京台胞來到中央歌劇院，聆聽唱響新時代的勞動者之歌，感受中國鐵路人“逐夢現代化 共繪新圖景”的奮鬥歷程。演出結束後，中評社記者向在場幾位台胞提問到，觀演完音樂劇《逐夢》有何感受以及如何評價大陸的鐵路發展？對未來大陸和台灣在鐵路等基建方面的合作有何期待？



北京台資企業協會駐會副秘書長田祥吉表示，《逐夢》音樂劇場景震撼，從舞台來表現中國鐵路人的刻苦精神和剛中帶柔，讓人耳目一新。在談及自己印象最深的片段時，田先生說：“是外國人教中國建造鐵路的部分，他們眼中的鄙視和不屑令我印象很深。”田先生也談到自己是九十年代來到大陸，那個年代出差主要的交通工具是綠皮火車，而現在隨著鐵路的發展，高鐵十分迅速和乾淨整潔，便利性大大提升，他也希望未來高鐵動車能夠增加臥鋪的數量，以便於人們過夜。同時，田先生期待在未來大陸和台灣能有更多基建方面的合作，他表示大陸和台灣將來勢必會互通高鐵，應該盡早“車同軌”，統一鐵路標準，以及未來可以用一個班次的列車聯通台灣北部和南部。



中國政法大學的台灣在陸生表示，《逐夢》“讓我沉浸在整個劇情之中”。這個舞台劇講述了中國高鐵的發展史，整個舞台劇的編排十分精彩，劇情緊凑，演員們的演唱激情澎湃，充滿節奏感、力量感。舞台的布景也和劇情十分匹配，舞美做的也十分好，觀看體驗特別好，音樂的選曲也與舞蹈完美結合。她提到，有種速度叫中國速度，有種驕傲叫中國高鐵。中國的高鐵技術，從一開始打開國門學習新技術，到現在的世界第一，實現了從跟跑到領跑的轉變。讓我們見證了“中國速度”，這實質上是一個非常振奮、鼓舞人心的事情，這背後是無數工人的努力，體現了中國勞模精神和工匠精神。鐵路現在已經成為“一帶一路”建設亮麗名片，中國和歐洲、東亞等各方合作建設鐵路，成為了世界亮麗的風景線，她說：“每每看到這些新聞時，我都為自己屬於中國的一部分感到驕傲。”



中央民族大學的台灣在陸生表示，自己非常喜歡劇中在火車上的群像故事，這一部分的每個角色形象都很鮮明。音樂劇加入了說唱等元素，既有講比較嚴肅的內容，也有詼諧幽默的部分，讓觀眾可以看到時空和物質的變化，還是十分有深意的。她提到，在鐵路基建方面，台灣和大陸的不同之處可能在於大陸的高鐵更傾向於智能化，而台灣這部分則相對較少。