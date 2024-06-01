王毅會見科威特外交大臣葉海亞

中評社北京6月1日電／5月31日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在京會見來華出席中阿合作論壇第十屆部長級會議的科威特外交大臣葉海亞。



王毅表示，昨天，習近平主席出席中阿合作論壇第十屆部長級會議開幕式並發表主旨講話，對中阿關係發展作出戰略謀劃，提出一系列重大構想，得到與會各方積極響應。相信在雙方共同努力下，中阿命運共同體建設將迎來更加廣闊的未來。中方讚賞科方積極致力於促進中阿團結協作，支持科方在國際和地區事務中發揮更大作用。



王毅表示，科威特是最早同新中國建交的海灣阿拉伯國家和第一個同中國簽署共建“一帶一路”合作文件的中東國家。兩國關係成熟穩健，成為大小國家平等相待、互利共贏的典範。中方願同科方一道，落實好兩國元首重要共識，積極推進大穆巴拉克港項目合作和可再生能源、污水處理、投資、新能源、數字經濟、人工智能等領域合作，密切人文交流，推動中科戰略伙伴關係走深走實。感謝科方在涉及中方核心利益和重大關切問題上堅定支持中方，中方願同科方一道，共同維護不干涉內政等國際關係基本準則，維護發展中國家共同利益。



葉海亞表示，在兩國元首引領下，科中關係邁入歷史最好時期。科威特珍視兩國互信和友誼，視中國為長久可靠的戰略伙伴，期待同中方加強高層往來，推進共建“一帶一路”，拓展經貿投資合作。感謝中方在巴勒斯坦問題上秉持公正立場，科方將繼續致力於推動阿中合作不斷取得更大成果。