王毅會見科摩羅外交部長杜勒卡邁勒

中評社北京6月1日電／5月31日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京會見來華出席中阿合作論壇第十屆部長級會議的科摩羅外交部長杜勒卡邁勒。



王毅感謝科方積極參與中阿合作論壇第十屆部長級會議，表示中國同科摩羅雖相隔萬里，但兩國傳統友誼跨越山海。中科團結抗擊新冠疫情，維護科人民生命健康福祉，兩國抗瘧合作再次書寫了中科友誼的又一佳話。感謝科方在涉及中方核心利益和重大關切問題上支持中方的正當主張，我們同樣尊重科主權、獨立和民族傳統。中方願同科方加強各層級交往，高質量共建“一帶一路”，深化減貧扶貧、教育培訓、醫療衞生等各領域合作。去年，科摩羅實現食用水產品輸華零的突破。中方願進口更多科優質產品，歡迎科方繼續用好非洲農產品輸華“綠色通道”，讓中科合作為科人民帶來更多實惠。



杜勒卡邁勒祝賀中阿合作論壇第十屆部長級會議取得圓滿成功，表示科方完全贊同習近平主席對中阿合作提出的重要倡議。感謝中方率先承認科獨立並同科建交，始終在科面臨困難時伸出援手。科方珍視科中傳統友誼，堅定支持中方捍衞領土主權，認為一個中國不可分割，台灣是中國的一部分，將繼續同中方共同捍衞不干涉內政原則。“一帶一路”這一偉大倡議助力阿拉伯和非洲國家實現互利共贏和共同發展，科方將繼續積極參與。感謝中方為科擔任非盟輪值主席國提供支持，科方將一如既往致力於促進非中合作。



王毅表示，中方始終把發展同非洲關係作為對外政策的基石，讚賞科方為促進中阿、中非團結合作發揮的積極作用，願攜手推動新時代中阿、中非命運共同體建設。