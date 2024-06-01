馬朝旭就與美常務副國務卿會談向媒體吹風

中評社北京6月1日電／正在美國訪問的外交部副部長馬朝旭5月30日在一場媒體吹風會上說，當天與美國常務副國務卿坎貝爾圍繞中美關係和共同關心的國際地區問題廣泛、深入地交換了意見，雙方會談是坦誠、建設性的。



新華社報導，馬朝旭表示，中美關係處在止跌企穩的關鍵階段。落實好兩國元首去年11月舊金山會晤達成的重要共識，進一步穩定和發展中美關係，符合中美雙方利益，也是國際社會的普遍期待。中方將繼續按照習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則處理中美關係。美方應該相向而行，把拜登總統做出的承諾落到實處。



馬朝旭說，中國致力於穩定發展中美關係，但同時堅定維護主權安全和發展利益。一邊尋求對話合作，一邊損害中方利益行不通也辦不到。以競爭之名搞零和博弈沒有出路。遏制打壓、剝奪中方正當發展權利，中國政府和人民絕不答應。



馬朝旭強調，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，也是兩國關係中最重要、最敏感、最具燃爆點的問題。“台獨”與台海和平水火不容。賴清德頑固堅持“台獨”立場，大肆宣揚分裂謬論，煽動兩岸對立對抗，妄圖“倚外謀獨”“以武謀獨”，充分暴露了他的“台獨”本性。台灣是中國的台灣，中國統一是不可阻擋的歷史大勢。“台獨”是死路一條，縱容支持“台獨”注定失敗。美方如果真的希望台海和平穩定，就應該恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，兌現不支持“台獨”的承諾。



馬朝旭指出，中國在烏克蘭問題上一貫秉持客觀公正立場，致力於勸和促談，推動危機政治解決。我們沒有向衝突方提供武器，嚴格管控軍民兩用物項。然而美方一些人卻對中國進行無理指責，向中國甩鍋推責，我們對此堅決反對，並將採取一切必要措施，堅定維護自身利益。



馬朝旭說，中方要求美方停止抹黑施壓，停止鼓動陣營對抗，為烏克蘭危機的解決發揮建設性作用。中方還就南海、經貿科技、美國“印太戰略”等問題表明了嚴正關切和立場，就中東、朝鮮半島核問題等地區熱點問題同美方交換了意見。



應美方邀請，馬朝旭于5月30日至6月2日訪問美國，同坎貝爾舉行磋商，並同美國各界人士代表進行接觸和交流。