以色列威脅關閉西班牙駐耶路撒冷領事館

中評社北京6月1日電／以色列外交部長卡茨5月31日在社交媒體發文表示，以方拒絕西班牙關於取消對該國駐耶路撒冷領事館限制措施的要求，如果西班牙拒不遵守限制措施，以方將採取進一步措施，包括關閉西班牙領事館。



新華社報導，卡茨5月24日曾發表聲明說，以方決定“切斷”以色列及其控制地區的西班牙外交機構與巴勒斯坦人的聯繫，阻止西班牙駐耶路撒冷領事館向約旦河西岸的巴勒斯坦人提供服務，並表示這是對西班牙宣佈承認巴勒斯坦國及西班牙第二副首相約蘭達·迪亞斯支持巴勒斯坦建國言論的回應。



卡茨5月31日再次表示，針對西班牙政府單方面承認巴勒斯坦國，以色列將不再沉默。所有西班牙駐耶路撒冷領事館與巴民族權力機構方面人員的聯繫都將對以色列安全構成威脅，將被完全禁止。



據以色列公共廣播公司5月31日報導，該限制措施將於6月1日生效。卡茨說，以方將嚴格執行該措施，如發現違規，將採取包括關閉西班牙領事館等進一步措施。



西班牙首相佩德羅·桑切斯5月22日在西班牙議會宣佈，西班牙承認巴勒斯坦國，該決定5月28日生效。挪威和愛爾蘭也在同一天宣佈承認巴勒斯坦國。以色列外交部當日發表聲明說，卡茨已下令立即召回以色列駐愛爾蘭、挪威和西班牙大使。聲明說，卡茨還召見三國駐以大使，“強烈斥責”其宣佈承認巴勒斯坦國的決定。



西班牙駐耶路撒冷領事館位於東耶路撒冷，其簽證中心網站顯示，領事館辦理來自耶路撒冷、約旦河西岸、加沙地帶及周邊地區的簽證申請業務。