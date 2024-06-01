冷戰後北約最大規模軍演將給歐洲帶來什麼？

中評社北京6月1日電／北約“堅定捍衞者2024”軍演于1月24日至5月31日舉行。這是自冷戰結束以來北約最大規模的軍事演習。



新華社報導，分析人士指出，這場歷時數月的軍演將陣營對抗和潛在軍事衝突的風險推至令人擔憂的高點，不但對捍衞歐洲安全無益，反而會惡化地區局勢，恐將歐洲推向更危險境地。



聲勢浩大秀肌肉



根據北約發佈的信息，此次軍演意在“展示北約在任何條件下從北歐到中東歐，歷時數月、跨越數千公里的範圍內開展和維持複雜多域行動的能力”。



約9萬名軍人參加此次軍演，來自北約32個成員國，包括今年3月最新“入約”的瑞典，軍種涵蓋陸軍、海軍、空軍、海軍陸戰隊和特種作戰部隊。參演裝備包括航空母艦、驅逐艦等50多艘艦船，80多架戰鬥機、直升機、無人機等飛行器，以及坦克、步兵戰車等1100多部作戰車輛。



軍演分為兩部分：第一部分聚焦“大西洋和北極地區安全”；第二部分側重北約在歐洲各地調動軍隊。此次軍演時間長、範圍廣，涵蓋陸、空、海、網絡和太空等多領域行動。



軍演的各階段包括由不同國家主辦的一系列相關演習。其中，北約新成員國芬蘭和瑞典參加了北歐部分、代號為“北歐響應2024”的演習，演習在挪威北部、瑞典和芬蘭以及相應的空域和海域舉行，地點靠近俄羅斯邊境。

