中方回應美防長言論 台獨即戰爭

中央軍委聯合參謀部副參謀長景建峰空軍中將在新加坡舉行媒體吹風會，回應美國防長奧斯汀在香會上的主旨演講（中評社 郭至君攝） 中評社新加坡6月2日電（記者 郭至君）1日上午，美國國防部長奧斯汀在香格里拉對話會上做了主旨發言，對其中的一些觀點，中方第一時間同場做出回應，以正視聽。特別值得一提的是，中央軍委聯合參謀部副參謀長景建峰空軍中將在媒體吹峰會上表示，解放軍絕不允許台灣從中國分裂出去，“台獨”等於戰爭。



景建峰指出，台灣自古以來就屬於中國。《開羅宣言》、《波茨坦公告》、聯合國大會第2758號決議等具有國際法律效力的文件，都明確了中國對台灣的主權，這也是戰後國際秩序的重要組成部分。“台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的核心問題，當年中美建交的前提是(對台)斷交、廢約、撤軍”，景建峰指出，近年來美方背棄承諾，虛化掏空“一中原則”，助台謀獨，武裝台灣，攪亂台海。



景建峰說，當前台海形勢嚴峻，賴清德之流數典忘祖，赤裸裸販賣“兩國論”，妄想“倚外謀獨”、“以武謀獨”，加速把台灣推向災難深淵。這是破壞台海現狀的罪魁禍首，也是地區穩定的最大危害。景建峰表示，我們組織軍事反制行動，就是要用更強大的能力、更有力的手段、更堅定的決心，打擊“台獨”囂張氣焰，懾止外部勢力干涉。他說，解放軍絕不允許台灣從中國分裂出去，“台獨”等於戰爭。解放軍練兵備戰決不停歇，打“獨”促統決不停步，挫敗外來干涉決不手軟，堅決完成捍衛國家主權和領土完整的使命任務。

