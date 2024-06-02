中評現場：美防長香會演講 鼓吹印太戰略

美國防長奧斯汀再出席香會，並進行主旨發言（中評社 郭至君攝） 中評社新加坡6月2日電（記者 郭至君）1日上午，美防長奧斯汀在今年香格里拉對話會第一次全體會議上進行主旨演講，強調美國在印太地區的角色和作用。他也說，當今世界格局充滿安全威脅和挑戰，不僅有日益嚴重的氣候變化，大流行病，核武器威脅，恐怖主義，還有熱戰正在發生。奧斯汀稱，今天我們目睹了印太地區安全幾乎所有領域的新的趨同，這產生了一個更強大、更有韌性的夥伴關係網，而這又決定或定義了印太地區安全的新時代。



奧斯汀意有所指的說，“印太地區各國包括美國，正圍繞著這些持久的信念達成共識，包括尊重主權和國際法、貿易和思想的自由流動、海洋和天空的自由、開放透明和問責、人人享有平等的尊嚴，以及通過對話解決爭端，這些原則得到廣泛認同是至關重要的，我們也看到一些國家在違背這些原則後所帶來的後果。”



今年香格里拉對話會邀請到菲律賓總統小馬科斯做開幕主旨演講，奧斯汀也在自己發言時在南海問題上明顯偏袒菲律賓。他強調，印太地區仍然是美國首要的行動地區，美國在印太地區所採取的行動也將持續維護本地區的和平和繁榮，這也仍然是美國國家安全政策的核心組織原則。“美國要安全，前提是亞洲能安全，這就是為什麼美國長期維持自身在本地區的存在，以及投資維繫對盟友的承諾。”奧斯汀如是說。

