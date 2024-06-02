曹延中答中評：美國固守冷戰思維零和博弈

曹延中大校在新加坡現場接受中評社記者採訪（中評社 郭至君攝） 中評社新加坡6月2日電（記者 郭至君）軍事科學院戰爭研究院研究員曹延中在今年“香會”現場接受了中評社記者的採訪，對美國防長奧斯汀的答問進行回應，並就菲律賓總統小馬科斯的演講和當前南海局勢的相關問題發表其見解。



曹延中表示，奧斯汀整個演講的基調還是把美國視為在亞太地區的領導力量，他甚至說了一句說“我們哪兒也不去，我們就在這”，而且明確講出印太地區是它的優先行動方向，這反映了亞太地區對美國越來越重要。美國《國家安全戰略報告》把中國列為戰略對手，把戰略重心轉移到亞太地區，而且美國固守冷戰思維、零和博弈，把中國的發展視為其威脅，從維護自身霸權的角度出發，對中國進行戰略圍堵，印太戰略核心就是圍繞怎麼遏制、打壓中國的發展來展開的。在這方面，美國始終沒有認識理解習主席講的“太平洋地區足夠大，容得下兩國發展”的深刻內涵，它沒有與非盟友大國合作共贏、共存共榮的理念。



曹延中大校在現場提問了美國防長奧斯汀關於是否準備在亞太地區打造類似北約的盟友體系，對於奧斯汀的回答，曹延中大校對中評社記者說，“他的回答基本上避開了這個問題核心，特別是在對烏克蘭危機原因的認識上，美國把自己置身事外，認為戰爭的原因是俄羅斯對烏克蘭的侵略，但是他沒有提到，普京之所以發動他們自己所稱的‘特別軍事行動’，最直接的誘因就是北約的持續東擴對俄羅斯戰略空間的擠壓。如果看不到這一點的話，在烏克蘭推動停火止戰就是空中樓閣。我在會場上也感覺到，美西方的有些學者對於處理國際危機的基本立場和態度是比較偏頗的。我是第三次來參加香會，我覺得，對這些國際對話場合，我們還是要積極參加，在會上發出更多更大的聲音，讓世界能夠聽到不全由美方主導的，不同的聲音。”

