標普下調法國主權信用評級

中評社北京6月1日電／國際信用評級機構標準普爾5月31日發佈報告，將法國主權信用評級從“AA”下調至“AA-”，評級展望為“穩定”。



新華社報導，報告說，下調法國主權信用評級是因為預計法國政府一般債務佔國內生產總值（GDP）比例將上升，到2027年將達到112.1%，高於2023年的109.0%。目前，法國政府一般債務佔GDP比例居歐元區第三，僅次於希臘和意大利。



報告指出，2023年法國財政赤字佔GDP的5.5%，明顯高於標普此前的預測值。標普預計，2024年至2026年，法國預算赤字平均將佔GDP的4.6%，高於此前預測的3.9%。到2027年，法國預算赤字仍將達到GDP的3.5%，高於法國政府2.9%的目標。



標普預計，法國經濟將從2024年下半年開始回暖，2024年至2027年年均增速預計為1.2%，高於2023年的0.9%。勞動力市場將受益於經濟改革，但解決經濟和預算失衡的政策能否持續存在不確定性。



法國經濟、財政及工業、數字主權部長布魯諾·勒梅爾對媒體表示，為應對多重危機，法國政府加大開支，導致財政狀況惡化，但此舉挽救了經濟。他說，法國政府的目標仍是“到2027年將財政赤字控制在GDP的3%以下”。



4月底，另兩家國際評級機構宣佈維持法國主權信用評級不變。穆迪將其維持在“Aa2”，惠譽將其維持在“AA-”。