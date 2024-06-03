何雷答中評：中美防長的安全觀對比鮮明

軍科院原副院長何雷在香會現場接受中評社記者採訪（中評社 郭至君攝） 中評社新加坡6月3日電（記者 郭至君）中國軍事科學院原副院長何雷出席本屆香格里拉對話會期間接受了中評社記者的採訪，就中國防長董軍的主旨發言談了感受，同時也就美國防長奧斯汀的主旨發言進行點評，並就中美防長會晤和中美兩軍交流的相關問題發表其見解。



何雷說，董部長做了題為“中國全球安全觀”的大會發言，內容非常豐富。首先，董部長闡述了亞太地區近年來對世界和平作出的貢獻，特別是對繼續維護亞太地區安全提出了三個決不允許，立場非常堅定。第二，董部長重點闡述了習近平主席自2021年起連續三年提出的三個全球倡議，特別是安全倡議。與去年不同的是，今年董部長在闡述安全倡議時將其與我國的國防政策相結合，即安全倡議怎麼體現在我國國防政策的五個方面。隨後，董部長又對亞太地區的安全提出了六點倡議，這六點倡議是中國對進一步維護亞太地區的安全的智慧和貢獻。對於涉及到我國核心利益的台海問題和南海問題，董部長在講話中對我國的堅定立場和政策進行了進一步的明確闡述。



回答現場各國代表提出的問題時，董部長重點針對台灣問題、南海問題進一步闡明了我國的原則和立場，特別是對台灣問題講的時間更長。對於為什麼講的時間更長，我認為主要有幾個原因：第一，台灣問題是中國核心利益中的核心，去年11月，我在舊金山參加了中美二軌對話。當時有專家提問，什麼是中國的核心利益，什麼是中國核心利益中的核心？我的回答是，中國的核心利益主要表現在三個方面：一，中國共產黨的領導、社會主義制度不容改變；二，我國的國家主權、領土主權和安全不容侵犯；三，中國式現代化的發展、中華民族偉大復興的進程不容打斷。

