劉相平語中評：賴以綱謀獨必遭痛擊

南京大學台灣研究所所長劉相平（中評社資料照） 中評社北京6月9日電（記者 李子寧）賴清德5月20日發表就職演說。就此，南京大學台灣研究所劉相平所長接受了中評社記者採訪並進行解讀。他表示，賴清德在此次演說中表現得態度十分強硬、氣焰十分囂張，雖然他沒有直接說出“台獨”兩個字，但已經全面且明確、“自白性”的說出了其“台獨”目標、路徑和方法。從該“演說”的內容看，賴清德已經拋棄了民進黨所謂的“台灣前途決議文”，而緊緊擁抱“台獨黨綱”，其“台獨”表述充分暴露了其本性，必然會給兩岸關係帶來極其負面的破壞性影響。從賴清德蠻橫、固執、“不撞南墻不回頭”的個性看，他會繼續以民進黨“台獨黨綱”為指導原則，在台海地區掀風起浪，而海峽兩岸反“台獨”的力量也會進一步集結，對賴清德的“台獨”分裂行徑進行反制，“以硬碰硬”，未來的兩岸關係肯定會處於動蕩不安之中，甚至不排除擦槍走火的可能。



劉相平指出，賴清德稱“要讓中國承認中華民國台灣存在的事實”，其背後的邏輯是“中華民國”不屬於中國，這相比之前李登輝、陳水扁、蔡英文等人“台灣不是中華人民共和國的一部分”、“中華民國與中華人民共和國”之類謬論更加惡劣，說明賴清德的“台獨”說辭已經在李登輝、陳水扁、蔡英文等人的基礎上“升級”，賴清德在“台獨”路上走的更遠，對兩岸關係的破壞性更強。

