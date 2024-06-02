第二屆同鄉社團家鄉市集嘉年華隆重開幕

家鄉市集嘉年華現場（中評社 段曉魯攝） 中評社香港6月2日電（記者 段曉魯）6月1日下午，第二屆同鄉社團家鄉市集嘉年華在維園隆重舉行啟動儀式，持續五天的活動正式拉開序幕。這是連續第二年舉辦家鄉市集嘉年華，由28個省級同鄉社團共同主辦，陣容更加鼎盛、展品更加豐富、內容更加多樣。主辦方希望通過此次活動樹立鄉情品牌，打造文化盛事，進一步提振本地消費，推動盛事經濟發展。



香港廣東社團總會主席龔俊龍表示，今年的家鄉市集與第一屆家鄉市集相比，時間更長、展品更多、文化氛圍更濃。220多個展銷攤位，110多萬件家鄉特產，總值超過3700萬港元；參演的內地文藝團體、香港演藝人士及同鄉社團骨幹會員超過2500人；來自全國各地的260多件非遺作品，著名非遺傳承人、工匠大師現場互動；淄博燒烤、青島啤酒、天水麻辣燙等50多種經典美食，還設有親子樂園和抽獎活動；家鄉味、家鄉情、家鄉市集“平、靚、正”。龔俊龍表示，香港正處於團結一心拚經濟、謀發展嶄新歷史階段，全港同鄉社團將進一步聚鄉情、促發展，推動香港更好融入國家發展大局，香港前景一定會更加光明，“東方之珠”一定會煥發出更加絢麗的光彩。



活動籌委會副主任、香港福建社團聯會主席施清流表示，本屆家鄉市集嘉年華飽含著內地家鄉人民的深情厚誼，是全港28個省級同鄉社團聯手獻給香港市民的夏日禮物。在新的歷史階段，同鄉社團將進一步扮演好香港與內地“超級聯繫人”的角色，以鄉情凝聚愛國之情。希望通過舉辦家鄉市集嘉年華，幫助廣大市民認識家鄉、認識國家，增強家國情懷，傳遞愛國愛港愛鄉正能量。致辭中他向出席活動的來賓以及對此次活動付出辛勤工作的28個同鄉社團義工、支持此次活動的新聞媒體界朋友以及全港市民表示感謝。



據瞭解，嘉年華活動現場設兩個入口，分別是1號（告士打道）和6號（興發街）足球場，成人統一使用八達通進場，每人收費五蚊，1.2米以下小童以及出示樂悠卡的長者免費入場。為進一步提高市民的參與度，籌委會在維多利亞公園草地區設親子樂園，提供遊樂設施，開設16個遊樂項目，1蚊玩曬遊樂場；活動現場開展抽獎活動，獎品超過300份，總價值超過港幣70萬元。

