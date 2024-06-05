唐永紅答中評：賴清德講話是其“台獨宣言”

廈門大學台灣研究院教授唐永紅（中評社資料照） 中評社北京6月5日電（記者 李子寧）賴清德5月20日發表就職演說。就此，廈門大學台灣研究院唐永紅教授接受了中評社記者採訪並進行解讀。他表示，賴清德講話關於兩岸關係的總基調就是堅持所謂的“一邊一國”或“一中一台”，同時企圖用“以武謀獨”、“倚外謀獨”等手段推動“台獨”分裂進程。可以說此次講話就是他的“台獨”宣言，這勢必會把兩岸關係推向更為危險的境地，但未來四年在中美鬥而不破的情形下台海局勢總體可控。大陸方面在保持戰略定力的同時，宜在打擊“台獨”勢力分裂和遏制外部勢力干涉方面采行更加積極且有力的作為，以減小國家統一與民族復興的代價。



唐永紅說，賴清德5.20就職講話關於兩岸關係的性質定位與發展取向，集中體現在他的如下表述中。“新政府將秉持‘四個堅持’（一是堅持在台灣搞所謂的憲政體制；二是堅持所謂的台灣‘主權′不容受到侵犯或並吞；三是堅持‘中華民國′與中華人民共和國互不隸屬；四是堅持台灣的前途必須遵循2300多萬台灣人民的意志），不卑不亢，維持現狀”；“面對來自中國的各種威脅滲透，我們必須展現守護‘國家′的決心，提升全民保家衛國的意識，健全‘國安′法制，並且積極落實‘和平四大支柱行動方案’，強化‘國防′力量，建構經濟安全，展現穩定而有原則的兩岸關係領導能力，以及推動‘價值外交′，跟全球民主國家肩並肩，形成和平共同體，來發揮威懾力量，避免戰爭發生，靠實力達到和平的目標！”



唐永紅表示，顯然，賴清德5.20就職講話關於兩岸關係的總基調就是堅持其所謂的“一邊一國”或“一中一台”，同時企圖用“以武謀獨”、“倚外謀獨”等手段推動“台獨”分裂進程。事實上，這是民進黨及賴清德等“台獨”分裂勢力既定的立場與主張，只不過這次是如此直白地出現在台灣地區領導人就職講話中。因此，可謂賴清德及民進黨當局的“台獨宣言”

