快評：大陸重申打擊台獨懾止外力干涉不手軟

中評社快評/全球矚目的新加坡香格里拉對話會，中美兩國防長的互動和相關發言備受關注，議題涉及中美兩軍關係及地區和全球安全問題，台灣問題是繞不開的話題之一。在涉台問題上，中方再度釋出堅決打擊“台獨”分裂、懾止外力干涉的強烈和強硬訊號。



中國國防部發言人吳謙介紹，中國國防部長董軍上將和美國國防部長奧斯汀5月31日會晤時，在台灣問題上堅定表示，台灣問題純屬中國內政，外部勢力無權干涉，美方做法嚴重違反“一個中國”原則和中美三個聯合公報，嚴重違背其所做的承諾，向“台獨”分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方對此堅決反對，並敦促美方切實糾正錯誤，恪守“一個中國”原則，不以任何方式以武助獨。



6月1日，中央軍委聯合參謀部副參謀長景建峰空軍中將在奧斯汀發表香會主旨演後的媒體吹峰會上指出，台灣自古以來就屬於中國。《開羅宣言》、《波茨坦公告》、聯合國大會第2758號決議等具有國際法律效力的文件，都明確了中國對台灣的主權，這也是戰後國際秩序的重要組成部分。“台灣問題是中美關系中最重要、最敏感的核心問題，當年中美建交的前提是(對台)斷交、廢約、撤軍”；近年來美方背棄承諾，虛化掏空“一中原則”，助台謀獨，武裝台灣，攪亂台海。



景建峰說，當前台海形勢嚴峻，賴清德之流數典忘祖，赤裸裸販賣“兩國論”，妄想“倚外謀獨”、“以武謀獨”，加速把台灣推向災難深淵。這是破壞台海現狀的罪魁禍首，也是地區穩定的最大危害。景建峰表示，我們組織軍事反制行動，就是要用更強大的能力、更有力的手段、更堅定的決心，打擊“台獨”囂張氣焰，懾止外部勢力干涉；解放軍絕不允許台灣從中國分裂出去，“台獨”等於戰爭；解放軍練兵備戰決不停歇，打“獨”促統決不停步，挫敗外來幹涉決不手軟，堅決完成捍衛國家主權和領土完整的使命任務。



可以看出，中國大陸在涉台問題上的立場非常明確、堅定，美國也心知肚明。美國五角大廈發言人在5月31日中美防長會晤後的一份聲明中表示，關切解放軍最近在台海周邊的活動，強調美國仍然致力於其長期的“一個中國”政策等。

