中國防長：膽敢分裂台灣必自取滅亡

中國國防部長董軍（中評社 郭至君攝） 中評社北京6月2日電（記者 郭至君）6月2日，中國國防部長董軍在香格里拉對話會圍繞“中國的全球安全觀”作大會主旨發言，表示誰膽敢把台灣從中國分裂出去，必將粉身碎骨、自取滅亡。



他表示，中方歷來尊重各國的合理關切，同樣，中國的核心利益神聖而不可侵犯，維護國家主權和領土完整是中國軍隊的神聖使命。



董軍指出，台灣問題是中國核心利益中的核心，一個中國原則早已成為世界公認的國際關係基本準則。現在的問題是民進黨當局大搞“漸進式台獨”，頑固推行“去中國化”，妄圖割裂兩岸社會歷史文化聯繫，數典忘祖的分裂言論荒謬而狂妄，必將被釘在歷史的恥辱柱上。



他表示，外部干涉勢力，正在以“切香腸”的方式，不斷虛化掏空一中原則，炮製涉台法案，執意對台售武，非法進行官方往來，實質就是在助長“台獨”，圖謀以台制華，這些險惡用心，正在把台灣引向險境。



董軍強調，中方依法處置涉台事務完全是中國內政，外部勢力無權干涉。中方始終致力於和平統一，但這一前景正遭到“台獨”分子和外部勢力的破壞，國家分裂的危險始終存在。



董軍指出，中國人民解放軍始終是捍衛祖國統一、無堅不摧的強大力量！將以及時堅決有力的作為，遏制“台獨”，確保其圖謀永無得逞之日！誰膽敢把台灣從中國分裂出去，必將粉身碎骨、自取滅亡！

