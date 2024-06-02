埃及卡塔爾美國呼籲以色列哈馬斯達成停火協議

中評社香港6月2日電／埃及、卡塔爾和美國6月1日發表聯合聲明，共同呼籲巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）和以色列根據美方日前公佈的新提議達成加沙地帶停火協議。



聯合聲明說，埃及、卡塔爾和美國共同呼籲哈馬斯和以色列達成能夠體現美方公佈的新提議原則的協議。這些原則將各方訴求結合在一起，“為永久停火和結束危機提供了路線圖”。



新華社報導，美國總統拜登5月31日在白宮公佈一項旨在實現加沙地帶永久停火並確保被扣押人員獲釋的新提議。拜登說，這一“全面新提議”是美國與以色列、卡塔爾、埃及和其他中東國家多輪外交對話的產物。哈馬斯同日發表聲明說，哈馬斯“積極看待”拜登公佈的相關提議。



以色列總理辦公室6月1日發表聲明說，以方結束作戰的條件“沒有改變”，即摧毀哈馬斯的軍事和治理能力，所有被扣押人員獲釋，並確保加沙地帶不再對以色列構成威脅。在滿足這些條件之前，認為以色列會同意永久停火的想法是“行不通的”。



大批以色列民眾6月1日晚在耶路撒冷、特拉維夫等地舉行示威遊行，呼籲以政府接受新提議。以國家安全部長本-格維爾、財政部長斯莫特裡赫則分別發表聲明說，如果以總理內塔尼亞胡接受提議結束在加沙地帶的軍事行動，他們領導的政黨將離開執政聯盟。



新一輪巴以衝突爆發7個多月以來，以色列與哈馬斯進行了多輪談判。自去年11月雙方達成短暫停火並換取部分被扣押人員獲釋之後，談判再無新進展。今年5月7日起，哈馬斯、以色列和相關斡旋方在埃及首都開羅舉行新一輪停火談判。一名以色列官員5月9日表示，停火談判破裂，以軍繼續在加沙地帶南部城市拉法發動進攻。哈馬斯5月30日晚發表聲明說，哈馬斯願在以色列停止進攻加沙地帶的情況下與以方達成“全面協議”。