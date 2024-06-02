日本研究：高強度運動減重效果反而不理想

中評社香港6月2日電／日本一項新研究發現，高強度運動會導致之後的身體活動量和體溫均出現下降，結果是總能量消耗並沒有增加，所以減重效果並不理想。



日本築波大學和東京都立大學日前發佈新聞公報說，此前研究顯示，高強度運動會促進實驗鼠體內分泌更多的壓力激素皮質酮。而皮質酮參與身體活動量的調節。因此，研究人員推測高強度運動有可能使之後的身體活動量以及由此產生的熱量下降，進而導致體重不能如預期下降甚至反而增加。



為驗證上述推測，研究人員設計了讓實驗鼠在跑步機上運動的實驗，將相當於實驗鼠乳酸閾值的每分鐘15米定為中等強度運動，而將每分鐘25米定為高強度運動。研究人員持續多天監測它們的身體活動量和核心體溫，以及血液中的皮質酮數值。



結果是只觀測到高強度運動的一組實驗鼠在運動後出現了身體活動量和核心體溫下降。與不運動的對照組實驗鼠相比，高強度運動組實驗鼠在運動後進食量雖然沒有什麼變化，但體重卻出現了增加。



新華社援引報導，公報說，動物實驗證明劇烈運動會擾亂皮質酮分泌的晝夜節律，導致身體活動量下降以及由此產生的熱量下降，最後反而可能讓體重增加。要產生好的減重效果，不僅要看運動本身的能量消耗，而且要考慮運動後的身體活動以及晝夜節律來設定合適的運動強度。



相關研究成果已發表在美國《運動醫學與科學》雜誌上。