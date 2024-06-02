寧夏枸杞“走紅”國際市場

中評社香港6月2日電／在寧夏一家“國家農業產業化重點龍頭企業”的枸杞加工現場，紅亮的枸杞乾果在生產線上進行分揀、打包，800箱共14.5噸有機枸杞乾果經過銀川海關所屬興慶海關工作人員查驗，即將出口美國。



枸杞是中國傳統的藥食同源植物，藥用歷史已有3000餘年，有護肝明目、補腎益精的功效。“世界枸杞看中國、中國枸杞看寧夏”，枸杞是寧夏的一張閃亮名片，在國際市場頗具美譽，已連續多年保持全國出口量值第一的好成績。



新華社報導，銀川海關數據顯示，今年前4個月，寧夏共出口枸杞1331.2噸，同比增長15.3%，德國、美國、荷蘭、澳大利亞、東盟等是主要出口國家和地區。得益於黃河流域生態保護和高質量發展先行區、西部陸海新通道建設等區域海關一體協同機制，企業在“鐵

海”聯運“一單制”業務新線路上，每出口一噸枸杞可節約物流成本30元，運輸效率提升30%。



這家重點龍頭企業的外貿經理介紹，隨著國際外貿形勢好轉，企業出口量穩步回升，今年前4個月出口貨值達到5800萬元，同比增長145.3%。



產品的高品質和多樣化在國際市場上起決定性作用，近年來，寧夏枸杞在品質提升和精深加工方面取得突破。為保證質量，寧夏已建成中國枸杞研究院和國家枸杞產品質量檢測檢驗中心，主導制定了50%以上的關於枸杞產品的國家標準，開發出了藥品、食品、飲品、保健品和化妝品等120多種新產品，出口國家和地區擴大至50餘個，2023年枸杞全產業鏈綜合產值達到290億元。



“我們在保證初加工產品——枸杞乾果出口量的同時，不斷加大科技投入，持續延長產業鏈條，將深加工新產品作為保持出口增量的有效手段，使產品種類逐漸擴大到枸杞汁、枸杞凍乾粉等，今年已成功研發枸杞復合飲料，目前正在積極拓展海外市場。”這位外貿經理說。



此外，近年來寧夏還通過文旅融合提升枸杞產業附加值，來寧夏的遊客總是會帶點枸杞回去送給親朋好友。



官方數據顯示，截至2023年底，寧夏枸杞種植保有面積達到32.5萬畝，鮮果產量32萬噸。為進一步推進現代枸杞產業高質量發展，寧夏謀劃編制了《自治區現代枸杞產業千億產值發展規劃（2023-2030年）》，規劃到2030年，實現全產業鏈產值1000億元。