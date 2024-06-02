市民：反中亂港者應受法律制裁

左上圖：市民呂先生支持法庭的裁決，認為法庭的相關裁決彰顯了香港國安法維護國家安全的重要效能。左下圖：市民曾先生認為法庭裁決向反中亂港分子發出重要信息，任何違反國安法行為，法庭絕不會姑息。右圖：“35＋顛覆政權案”14名被告日前被判罪名成立，由囚車押送往羈押。 中評社北京6月2日電／據大公報報導，47人串謀顛覆國家政權案，高等法院原訟法庭30日作出裁決。涉案人士提出的“攬炒十步”計劃，意圖通過煽動大規模街頭暴亂等手段，令政府機關無法正常運轉，導致香港社會陷入混亂。多名香港市民表示，這些反港亂中的人居心不良，妄圖顛覆、分化香港社會，應該受到法律的嚴厲制裁。



國安法讓社會逐步復常



市民李先生表示，首次知悉“攬炒十步”時他感到十分恐懼，想像到如果真的讓有心之人得逞，香港會進入無政府狀態，到處都被破壞，小孩同老人家不敢出街，混亂情況沒完沒了，大家的正常工作生活受嚴重阻礙，市民天天惶恐度日。他說，幸好有中央出手，制定了香港國安法，這個情況才沒有發生。



市民呂先生十分支持法庭的裁決，認為法庭的相關裁決彰顯了香港國安法維護國家安全的重要效能。他說，這些反中亂港分子提出的所謂“攬炒十步”，提出攬炒派綁架、顛覆特區政府的違法犯罪政治綱領與宣言，要利用該計劃破壞、摧毀或推翻現行的政治制度，以及香港特區根據基本法和“一國兩制”方針所建立的體制。一想起如果讓這班人得逞將給香港帶來巨大的禍害，他就感到不寒而栗。



市民張江表示，通過案件審訊，市民都很清晰知道，他們的所謂“初選”，就是協議如果在隨後舉行的2020年立法會選舉中當選立法會議員，並在立法會取得過半議席後，將對政府提出的任何財政預算案或公共開支，不論當中利弊或內容如何，均無區別否決或拒絕通過，意圖迫使行政長官回應所謂“五大訴求”。他指出，不可想像如果該謀劃得以落實，將癱瘓政府運作，並無可避免地造成香港政治局勢不穩，導致香港特區出現憲制危機。



市民曾先生認為法庭裁決可以減少社會分化，向反中亂港分子發出重要信息，就是任何違反國安法的行為，法庭都會絕不姑息。曾續指，自國安法生效後，社會逐步回復正常，黑暴亦有所收斂。當日反對派想借所謂“初選”來重燃反中亂港分子野心，無疑是令疫情下的市民生活雪上加霜、人心惶惶！希望今次法庭裁決有助香港重新出發，對日後想顛覆政權的人士有所警惕。

