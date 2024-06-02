完善灣區法規銜接　擴大發展空間

圖：港區全國人大代表來穗專題調研座談會昨日上午在廣州南沙舉行。（圖源：大公報） 中評社北京6月2日電／據大公報報導，港區全國人大代表來穗專題調研座談會昨日上午在廣州南沙舉行，多名代表圍繞完善粵港澳大灣區規則銜接機制、建立灣區標準提出建議，希望通過三地政府合作尋求新的發展空間。



座談會由廣州市人大常委會主任王衍詩主持。全國人大常委會委員李慧琼表示，粵港澳大灣區一直是國家的發展重點，其中高質量人才的發展是整個大灣區共同關注的議題。她建議參考內地“專升本”的模式，允許在香港就讀副學士學位的學生畢業後能在內地升讀本科，拓展他們的發展道路。另外，她希望參考法律界在大灣區的執業經驗，推出針對其他專業人士的資格認證機制，令他們也有機會在大灣區發展交流。



粵港澳合作共享紅利



港區全國人大代表梁美芬表示，如果香港與內地可以打通破產的規則銜接，外國公司或在產業重組過程中尋求內地發展的機會，內地企業在“走出去”或進行企業重組時也都可以在一個更安心的法律環境下進行，有助於各行各業的專業人士都可以能夠有更大的專業服務的空間。



港區全國人大代表陳曼琪表示，當前粵港兩地律師在溝通時需要線下傳輸文件，由於涉及跨境影響了效率。她建議結合電子送達與公告送達等特點，研究建立官方認可的內地香港線上傳輸司法文書的電子公告平台，在提升效率的同時實現程序公平正義。



港區全國人大代表沈豪傑表示，為增強執業人員對普通法理解的準確性，可以從增加法律專家人數以及加強普通法審判能力兩方面入手。他建議大灣區法院司法人員可以考慮聘用香港的退休的法官，或是以暫委法官的形式聘任香港的律師，從而提升在普通法方面的審判能力。

