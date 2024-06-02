加沙停火路線圖公布　以總理：先摧毀哈馬斯

圖：以軍狂轟濫炸，拉法民眾居住的避難所淪廢墟。＼美聯社 中評社北京6月2日電／據大公報綜合美聯社、路透社報導：美國總統拜登5月31日表示，以色列政府已提出一項新協議，為在加沙地帶實現永久停火提供路線圖。但以色列總理內塔尼亞胡堅持，摧毀哈馬斯是上述協議的一部分，“以色列結束戰爭的條件沒有改變：摧毀哈馬斯的軍事和執政能力，釋放所有人質，確保加沙不再對以色列構成威脅”。



根據拜登的介紹，該協議分三階段，第一階段持續六周，包括“全面徹底停火”；以色列軍隊撤出加沙地帶人口密集區；以方釋放數百名巴勒斯坦囚犯，換取哈馬斯釋放人質中的婦女、老人和傷員。第二階段哈馬斯釋放所有人質，以軍全面撤出加沙。第三階段將開啟加沙地帶的大規模重建計劃等。



哈馬斯發表聲明指出，準備以“積極和建設性”方式處理停火協議，但前提是以色列明確宣布對此類協議的承諾。



與此同時，以軍繼續在拉法市中心展開行動。聯合國世界糧食計劃署（WFP）巴勒斯坦區域主任霍林沃斯當天表示，在以色列對拉法實施地面入侵後，加沙南部部分地區的日常生活宛如“世界末日”。



也門胡塞武裝5月31日宣稱，已經向在紅海執勤的美國“艾森豪威爾”號航母發射導彈，以回應美國和英國針對也門的致命襲擊。