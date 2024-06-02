中評社北京6月2日電／網評：“重刑犯”特朗普讓美國變成大笑話



來源：大公報 作者：軒轅靖



特朗普成為了美國歷史上首位在刑事審訊中被定罪的前總統。



當地時間5月30日，紐約曼哈頓法院陪審團一致裁定特朗普在“封口費”案中34項罪名成立。特朗普從前總統變成了“重刑犯”，雖然是“低級重刑犯”，可是每項罪名都可以讓特朗普坐牢4年。如此算來，78歲的特朗普怕是牢底坐穿。然而，特朗普依然鬥志昂揚，不僅否認全部罪名，還揚言要戰鬥到底，並稱選舉日（11月5日）是真正的宣判日。



像特朗普如此“正義凜然”，把自己的“恥辱”轉嫁為“美國恥辱”的政客極其少見。由此也確實映照了一個讓世界驚詫莫名的事實，特朗普讓美式民主、美式自由、美式道德變成了全球笑話。有如此無恥的前總統，就有更加無恥的美國。特朗普對拜登團隊“政治攻擊”的怒斥，和拜登團隊對特朗普變“重刑犯”的評價，也為美國政治惡鬥和兩黨政客虛偽增添了笑料。



一方面，無論特朗普還是拜登，兩者的相互攻訐已經持續多年，這是兩黨政治惡鬥的政治體制所致，也是兩個老邁政客為了政治權力的激烈搏殺。在其背後的則是不同利益群體或明或暗的搖旗呐喊和明爭暗鬥。從2020年美國大選到2024年美國大選，特朗普雖然成了“重刑犯”，但是拜登和他兒子的黑料也被政治對手揭得體無完膚。正因為如此，兩黨和其背後的利益群體，乃至美國民眾，並不認為“重刑犯”特朗普和“瞌睡喬”拜登在政治道德上有什麼不同，或者說，二人其實是“一丘之貉”。



特朗普被裁罪成，但依然“正義凜然”和“鬥志昂揚”，而且還將“重刑犯”當成哀兵求勝的政治廣告。共和黨和拜登阻擋不了特朗普成為共和黨競選人，所以特朗普和拜登都將11月5日當成二人的“決戰日”。這也意味著，特朗普創造了兩項政治紀錄，成為美國首個被刑事定罪前總統，甚至有可能成為首個被刑事定罪的當選總統。

