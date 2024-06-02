鄧啟明談民族信念：是兩岸的歸屬感和認同感

5月30日上午，佛山分論壇以“民族信念與祖國統一”為議題進行研討。（圖源：中國台灣網） 中評社北京6月2日電／據中國台灣網消息，30日上午，以“民族信念與祖國統一”為議題的第四屆“攜手圓夢——兩岸同胞交流研討活動”分論壇在佛山舉辦，與會嘉賓通過主旨演講和沙龍對談的方式分享觀點、共同討論。



在沙龍對談環節，福建省閩江學院鄉村振興研究院常務副院長、海峽兩岸鄉建鄉創發展研究院的特聘專家鄧啟明教授擔任主持人，並進行總結發言。

“民族信念”內涵為何？鄧啟明認為，往大處說，民族信念就是讓我們國家站起來、富起來和強起來的強大精神力量；具體而言，就是我們在坐的每個人，包括台資企業、組織或集體等，對祖國真心支持、向往和積極向上的態度，是我們海峽兩岸中國人對自己家園、民族和文化等方面的歸屬感、認同感、自豪感與榮譽感等的統一，包括對民族文化的認同與自信、對祖國未來的牽掛與支持等。



如何增強和堅定民族信念，更好促進祖國統一和民族復興？鄧啟明在進行總結發言時指出，一是要進一步加強民族精神、民族復興、民族信念等方面的交流研討與教育，增進兩岸同胞的愛國主義和民族情懷；二是要加快研究、努力推廣中華民族歷史文化等方面的優秀作品，激發台胞台企在大陸、包括在廣東廣州和佛山等地創新創業創造動力，增強發展後勁、提高發展質量；三是新形勢下我們兩岸同胞更要攜手建設共同家園、共創中華民族燦爛未來，包括努力探索兩岸融合發展新路、與福建省攜手建設兩岸融合發展示範區、推進鄉村全面振興和中華民族偉大復興，一起築夢、圓夢。



“人民有信仰，國家有力量，民族有希望。”鄧啟明表示，儘管島內有些人就是不想讓我們兩岸同胞好好地交流交往與融合發展，但我們堅信，祖國的最終統一和親人團聚，是大勢所趨和人心所向，也是歷史的必然和兩岸中國人的共同心願。讓我們進一步堅定民族理想與信念，堅決維護民族團結和祖國統一，更好推進民族信念與民族復興！



5月29日至30日，第四屆“攜手圓夢——兩岸同胞交流研討活動”在廣東省舉辦。來自海峽兩岸有關方面、黨派團體負責人和代表，專家學者及台胞台青代表200餘人，圍繞“守護共同家園，共創民族未來”主題，為新時代推進祖國統一和民族復興建言獻策、貢獻智慧。

