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科威特埃米爾提名新王儲
http://www.CRNTT.com   2024-06-02 11:54:17


　　中評社香港6月2日電／據科威特國家電視台6月1日報導，科威特埃米爾米沙勒已提名薩巴赫·哈立德為王儲。

　　新華社報導，根據米沙勒頒佈的埃米爾令，科威特首相艾哈邁德·阿卜杜拉將把該令呈交內閣委員會，以採取相應的憲法措施。

　　薩巴赫·哈立德生於1953年，曾擔任科威特外交大臣、第一副首相和首相等職。

　　2023年12月16日，科威特前埃米爾納瓦夫逝世，科威特內閣同日宣佈時任王儲米沙勒為新任埃米爾。根據科威特憲法，米沙勒應在就任後一年內提名新王儲。

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