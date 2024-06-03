社評：中美防長會晤 中方清晰表達堅定意向

中美防長會談重點談及台灣問題 玉淵譚天圖 中評社香港6月3日電（評論員 冬日）中美防長剛在新加坡舉行的香格里拉對話會上進行了18個月來的首次面對面會談，標誌著中美高層軍事交往全面恢復。在解放軍剛在台灣島周邊舉行“聯合利劍-2024A”軍演之際進行中美兩軍高層溝通，具有重大意涵--中方向美方明確傳達了將更加堅決地打擊“台獨”的堅定意向。



過去兩年，中美兩軍交往一波三折。2022年8月佩洛西竄訪台灣，解放軍舉行大規模“圍台”軍演，中美兩軍交往幾乎完全中斷。2022年11月巴厘島中美峰會，兩軍決定恢復高層對話，兩國防長當年12月見過面。但2023年2月，美方炒作“氣球事件”，兩軍交往再度中斷。直至2023年11月舊金山中美峰會之後，中美兩軍交往對話終於漸次恢復，此次防長會談達成高點。



為了這一天的到來，美方沒有少花心思。過去一年多，美方屢屢隔空喊話，抱怨其“主動示好”沒有得到中方回應。但事實上，美方一方面要求與中方恢復溝通對話，一方面屢屢在台海、南海和中國周邊地區尋釁生事，尤其是在台灣問題上以“切香腸”的方式，試探中方紅線。



拜登政府宣稱要管理兩國競爭，避免滑向衝突，要為兩國關係設立“護欄”，恢復兩軍溝通就是“護欄”之一。但是美方“說一套、做一套”，讓中方不得不認為：美方的“護欄”實際上是為了框定中方，約束中方對美方挑釁性行動做出反應；溝通被美方當作其駕駛“瘋狂過山車”的“安全帶”，最終可能導致“車毀人亡”的結局。