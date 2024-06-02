哈爾濱直飛香港航線開通　每周两班

中評社香港6月2日電／據央視新聞報導，從黑龍江省交通運輸廳獲悉，哈爾濱至香港航線正式開通。這是黑龍江省首個直飛香港的常態化客運航班，哈爾濱至香港飛行時間縮短至約5小時。



哈爾濱至香港航線由南航A320飛機執飛，每周四、日兩班，具體時間為7時40分從哈爾濱起飛，下午1時到達香港，下午2時15分從香港起飛，晚上7時15分到達哈爾濱。