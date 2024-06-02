萌娃變大廚，蓄積溫暖一生的煙火力量

中評社北京6月2日電／據新華社報導，洗菜、烙餅、烤麥子、包餃子、磨豆漿……初夏時節，江蘇省徐州市徐海路幼兒園煙火氣升騰，教室外的小院好不熱鬧。



如果不是親眼所見，很難想象，這些“廚房重地”的活兒，會出現在一家幼兒園，“大廚”竟是一群幼兒園小朋友。



意外走紅網絡，這家幼兒園如今怎麼樣？在眾人審視下，如何繼續讓孩子們上好勞動課？怎麼看待社會對孩子安全的擔憂？勞動教育緣何熱度不減？新華每日電訊記者來此一探究竟。



“學歷幼兒園，廚齡三年”



一段時間以來，這家幼兒園的烹飪勞動實踐課在各大短視頻平台走紅。徐海路幼兒園園長張乾發布的多個視頻裡，萌娃們頭戴廚師帽，在小小灶台前化身“大廚”，做起飯來有模有樣。



一些網友將這家幼兒園戲稱為“幼兒職業技術培訓學校”，認為孩子們在這裡學習體驗滿滿，歡樂多多。“學歷幼兒園大班，廚齡三年。”“幼兒園畢業就有三年工作經驗了。”



還有網友留言表示，萌娃變身“大廚”，這桌“菜”便是最好的教育。



張乾告訴記者，幼兒園為3歲至6歲的兒童提供學前教育，視頻拍攝的是園內日常勞動教育課，從2020年開始便常態化開設。意外走紅後，不少家長前來咨詢，甚至有外省家長前來申辦入園，但這裡長期處於學生滿員狀態。

