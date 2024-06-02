中評社北京6月2日電／據新華社報導，全面實施三大糧食作物完全成本保險和種植收入保險——



農業保險擴面提標護航糧食生產



今年1月1日起，稻穀、小麥、玉米三大糧食作物完全成本保險和種植收入保險政策在全國全面實施。



近日，財政部、農業農村部和金融監管總局聯合發布通知，從補貼方案、保險方案等方面對這一重要政策作出具體安排。



實現全國全面覆蓋



稻穀、小麥、玉米三大主糧產量在我國糧食總產量中占比約九成，播種面積占比約八成。從2018年至2020年開展試點，到2021年至2023年正式實施並逐步擴大政策實施範圍至全國所有產糧大縣，三大糧食作物完全成本保險和種植收入保險政策已實施6年，在提升保險保障水平、提高農戶種糧積極性、推動適度規模經營等方面成效明顯。



按照規定，完全成本保險為保險金額覆蓋物化成本、土地成本和人工成本等農業生產總成本的農業保險；種植收入保險則為保險金額體現農產品價格和產量，保障水平覆蓋相關農產品種植收入的農業保險。



“從農戶最關注的災後賠償看，與投保傳統的物化成本保險相比，投保完全成本保險或種植收入保險的農戶受災後所獲賠款大幅增加，種糧農戶受益更明顯。此前該政策在全國所有產糧大縣實施，其他地區種糧農戶期望享受同樣政策的呼聲很高。”財政部有關負責人說。

