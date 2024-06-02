我國積極推動控煙工作

中評社北京6月2日電／據新華社報導，今年5月31日是第37個世界無煙日。中國控制吸煙協會當天在杭州推廣“無煙家庭承諾”創建活動，所有家庭均可通過“無煙家庭承諾”網頁進行申報。



從積極倡導無煙家庭建設到推廣社區戒煙服務模式，從多省份出台省級控煙相關法規到建立健全控煙長效管理機制……為更好守護14億多人的呼吸健康，我國正在推動控煙的道路上“加速跑”。



相關醫學研究證實，除肺癌外，吸煙還可能導致口腔癌、鼻咽癌，增加高血壓、冠心病等心腦血管疾病。



《中國吸煙危害健康報告2020》數據顯示，煙草每年使我國100多萬人失去生命。



到2030年，15歲以上人群吸煙率降低到20%，全面無煙法規保護的人口比例達到80%及以上……《“健康中國2030”規劃綱要》等對控煙提出明確目標。



數據顯示，目前我國已有24個省份出台省級控煙相關法規，254個城市出台市級控煙相關法規，全面無煙法規保護人口比例不斷提升。



指導無煙黨政機關、無煙學校、無煙醫療衛生機構規範化建設；加大煙草危害科普宣傳力度；濟南、銀川等地保持無煙黨政機關、無煙學校、無煙醫療衛生機構全覆蓋；《北京市控制吸煙條例》規定公共場所、工作場所室內環境、室外排隊等場合禁止吸煙……為確保控煙相關目標實現，我國正在採取多種措施。



專家表示，讓法規“長出牙齒”，強調相關單位的控煙主體責任，加強對違規吸煙行為的懲處力度，將助力進一步把控煙措施落到實處。