【
大
中
小
】 【
打 印
】
科威特埃米爾提名新王儲
http://www.CRNTT.com
2024-06-02 13:09:37
中評社北京6月2日電／據新華社報導，據科威特國家電視台6月1日報導，科威特埃米爾米沙勒已提名薩巴赫·哈立德為王儲。
根據米沙勒頒布的埃米爾令，科威特首相艾哈邁德·阿卜杜拉將把該令呈交內閣委員會，以採取相應的憲法措施。
薩巴赫·哈立德生於1953年，曾擔任科威特外交大臣、第一副首相和首相等職。
2023年12月16日，科威特前埃米爾納瓦夫逝世，科威特內閣同日宣布時任王儲米沙勒為新任埃米爾。根據科威特憲法，米沙勒應在就任後一年內提名新王儲。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
科威特埃米爾提名新王儲
(2024-06-02 11:54:17)
新疆文藝演出亮相科威特“中國文化體驗日”
(2024-05-29 16:34:34)
科威特埃米爾下令解散國民議會
(2024-05-11 15:37:11)
科威特內閣提交辭呈
(2024-04-07 10:53:49)
科威特任命兩名新內閣大臣
(2023-09-04 08:50:04)
駐科威特大使拜會科商工大臣穆罕默德
(2023-08-28 14:56:29)
中企承建的科威特七環路項目交付
(2023-08-26 11:37:48)
科威特：探訪中企承建的T1210住宅群
(2023-08-09 15:02:18)
《絲路情長》文藝演出亮相科威特
(2023-06-22 15:20:37)
科威特再次任命艾哈邁德為首相
(2023-06-14 11:44:56)