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俄貨運飛船與國際空間站對接
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2024-06-02 13:08:27
中評社北京6月2日電／據新華社報導，俄羅斯國家航天集團6月1日在官網發布消息說，俄“進步MS－27”貨運飛船當天已與國際空間站完成對接。
消息說，莫斯科時間6月1日14時43分（北京時間19時43分），“進步MS－27”貨運飛船與國際空間站俄羅斯艙段的“搜索”號模塊完成自動對接。
5月30日，“進步MS－27”貨運飛船由“聯盟－2.1a”運載火箭從哈薩克斯坦境內的拜科努爾航天發射場升空，為國際空間站送貨。據介紹，飛船向國際空間站運送了2504千克貨物，包括燃料、飲用水、食物、氮氣和各類設備等.
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