“中日韓合作日”慶祝活動在韓國首爾舉行

中評社北京6月2日電／據新華社報導，為紀念《中日韓三國政府關於建立三國合作秘書處的備忘錄》簽署14周年，中日韓合作秘書處（下稱“秘書處”）近日在韓國首爾清溪川廣場舉行“中日韓合作日”慶祝活動。



中日韓合作秘書處秘書長李熙燮在開幕致辭中表示，第九次中日韓領導人會議為振興三方合作注入重要政治動力，秘書處將繼續深化和拓展各領域合作，切實造福三國民眾。



中國駐韓國大使館公使方坤在致辭中表示，中日韓合作啟動25年來，為促進三國發展、地區乃至世界的和平、穩定與繁榮發揮了重要作用。第九次中日韓領導人會議日前在首爾成功召開，就經貿、科技、人文等領域交流合作達成許多重要共識，為三國合作注入了新的動能。我們要共同落實好領導人會議共識，推動三國合作更上一層樓，更好造福三國和世界。



2024年是中日韓合作開展25周年。活動現場發布了“中日韓領導人會議一瞥：慶祝中日韓合作開展二十五周年”電子圖册。該圖册收錄了1999年以來歷屆中日韓領導人會議圖片資料，向公眾展示了三國合作歷程。



秘書處在活動現場設置多個展位，介紹了“中日韓數據港”“中日韓共用漢字詞典”等重要項目，邀請現場民眾體驗書法創作，並參與關於三國經濟合作的有獎知識問答等互動體驗，豐富多彩的活動引起民眾廣泛關注和積極參與。