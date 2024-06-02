極端天氣多　山泥傾瀉增七倍

中評社北京6月2日電／據大公報報導，土木工程拓展署及土力工程處上月27日公布，去年合共有601宗山泥傾瀉事故報告，較2022年的76宗多出525宗，增加約7倍。較過去35年平均每年約300宗，多出一倍。去年9月，香港經歷的特大暴雨，天文台於9月2日至10日期間共發出3次山泥傾瀉警告。



土力處：雨量較高有關



土力工程處指出，發生山泥傾瀉和雨量有密切關係，去年雨量較高，暴雨次數亦較多，故山泥傾瀉數目亦因而大幅高於平均值。



土木工程拓展署及土力工程處比對2008年6月以及2023年9月最高24小時雨量所發生的山泥傾瀉報告分析，發現當過去24小時雨量超過300至400毫米時，便會出現山泥傾瀉的風險。



現時天文台所發出山泥傾瀉警告屬廣泛性警告，針對現時出現局部地區大雨，但廣泛地區的山泥傾瀉風險未達發出山泥傾瀉警告的指標，故土力工程處會由今年5月中起，聯同天文台設立山泥傾瀉特別提示，土力工程處會根據24小時滾存雨量，評估受影響地區的山泥傾瀉風險，適時透過天文台作出特別提示，列出山泥傾瀉風險較高的地區，提醒身處高風險地區市民遠離斜坡。



因應發生山泥傾瀉對市民安全及生活交通的巨大影響，土力工程處除了每年巡查政府人造斜坡，亦特別在雨季來臨前，識別額外約500個影響較多人使用的唯一往來行車道的政府人造斜坡，優先檢視這類斜坡並進行預防性維修工程。