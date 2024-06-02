﻿法律專家：裁決彰顯法治精神

中評社北京6月2日電／據大公報報導，本港法律界及政界人士表示，高院日前依法判決47人“串謀顛覆國家政權”案，彰顯了香港國安法維護國家安全、“一國兩制”和特區政治體制的重要作用。



港區全國人大代表、香港中律協創會會長陳曼琪發表聲明指出，支持法庭依法裁決“串謀顛覆國家政權”案，裁決彰顯了法治精神，清晰無誤的指出“35＋計劃”的終極目標，就是利用該計劃破壞、摧毀或推翻現行的政治制度以及香港特區根據基本法和“一國兩制”方針所建立的體制，有關的干擾、阻撓及破壞達到嚴重程度，足以構成顛覆國家政權的行為，為香港國安法第22（3）條定下標誌性的詮釋。



證香港司法獨立堅如磐石



黃大仙區區議員姚逸華表示，此次的判決可謂擲地有聲，證明香港法官無畏無懼，香港的法治和司法獨立堅如磐石。他認為，從戴耀廷所扮演的核心操盤手角色，可以看到這是一場精心操縱的非法行動，具有明確的政治陰謀。不論是操盤手還是參與者，都知道這是一場明知違法和具有主觀故意的奪權行動，但依然執意投身其中，說明非法“初選”公然操縱選舉，蓄意製造經過小圈子篩選的參選名單，是對特區現行選舉制度的嚴重挑釁，是對立法會選舉公平的嚴重破壞。



中西區區議員楊開永認為，法庭裁決清晰無誤的指出，“35＋計劃”破壞、摧毀或推翻現行的政治制度，以及特區根據基本法和“一國兩制”方針所建立的體制的終極目標。他們將“攬炒十步”付諸實施，是以顛覆政權為目的，有組織、有預謀、有綱領的“奪權”行動，具有清晰犯罪意圖，法庭的相關裁決彰顯了香港國安法維護國家安全、“一國兩制”和特區政治體制的強大效能。