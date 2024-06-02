中評社北京6月2日電／網評：匈牙利見證“一帶一路”雙贏成果



來源：大公報 作者：周浩鼎



今年5月，本人榮幸參加了由國家商務部和香港特區商務及經濟發展局轄下“一帶一路”辦公室主辦，以及中國對外承包工程商會和貿易發展局協辦的內地與香港經貿代表團，前往匈牙利及哈薩克斯坦實地考察。此行可謂成果豐碩，我們親身在匈牙利和當地工商界持份者及政府官員溝通，實地瞭解匈牙利如何受益於“一帶一路”倡議。同時衷心感謝國家外交部的竭力幫助安排，令訪問圓滿成功。



位於中東歐中心位置的匈牙利，和我國關係非常友好。今天，中國在助力匈牙利的經濟發展方面，發揮了關鍵性的作用。目前我國已經是匈牙利最大的外國投資來源。



匈牙利目前GDP達1680億美元，人均GDP達17000美元（2022年數據）。根據筆者從當地央行瞭解，匈牙利經濟健康穩定，以疫情後的經濟﻿復甦情況來說，在整個歐洲當中是相對較快的一員。



匈牙利目前的電動車、鋰電池製造業非常蓬勃。其中，寧德時代在匈牙利的投資總額高達77億美元，是鋰電池製造商中排首名，第二是韓國三星SDI，第三是韓國SK On。電動車方面，比亞迪在匈牙利投資總額高達51億美元排名第一，第二名德國寶馬投資額，第三名則是德國平治。



匈牙利政府銳意拓展其製造業及物流業，並有意進一步把製造業的經濟占比進一步提高。

