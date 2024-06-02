﻿台旅遊界不滿當局“禁團令”遲遲未解

中評社北京6月2日電／據大公報報導，就台行政當局迄今未解除“6月1日起禁止組團赴中國大陸旅遊”的禁令（以下簡稱“禁團令”），5月31日，台北市旅行商業同業公會理事長駱炫宏在台北表示，應在循序漸進中重啟兩岸旅遊，在信任務實中穩定交流。



據報導，台行政當局5月30日決定不解除“禁團令”。台灣地區領導人賴清德5月31日出席台北觀光博覽會開幕活動時稱，秉持所謂“對等尊嚴、互利共榮”目標來推動兩岸觀光旅遊，並稱台行政當局“也許考慮不那麼全面”，願聽業者指教。



多名台旅遊業界人士隨即表達無奈、失望乃至憤怒的情緒。除駱炫宏在開幕活動上向賴清德當面表達對於開放旅遊的期待，台灣中華優質旅遊發展協會理事長李奇岳也表示，台灣4000家旅行社有九成提供了出團到大陸的服務，這是業界基本權益，台灣沒有哪一個行業像旅遊業這樣被剝奪權益。台灣旅行商業同業公會總會理事長蕭博仁也表達，對於民間來說，民生經濟行為不該跟政治混在一起，業界堅持應解除“禁團令”。



民代斥當局旅遊政策反復



在當天台行政當局負責人卓榮泰到台立法機構進行施政方針報告的會議中，中國國民黨籍“立委”許宇甄批評台當局兩岸旅遊政策反復。她說，一些企業投入大量資源和心血，期待解除“禁團令”後重新開展業務、恢復生計。政策變動如同晴天霹靂，打亂業者、旅客今年暑假計劃，也難怪業者說受到“凌遲”。她呼籲卓榮泰團隊不要讓政黨意識形態和選舉利益凌駕於民眾福祉之上，多傾聽旅遊業者心聲，積極謀劃兩岸和平發展、恢復對話，幫助業者渡過難關。