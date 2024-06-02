中評社北京6月2日電／據中國台灣網報導，近日，由上海市工商聯（總商會）、上海市台聯共同主辦的“滬台青年企業家面對面”經貿交流活動成功舉行。來自台灣和上海兩地的50餘位青年企業家相聚在一起，就人工智能、文創等產業發展深入交流、探討合作。



上海市工商聯（總商會）副主席施登定對台灣中華青年企業家協會參訪團團長、副理事長林席源率領的參訪團一行表示熱烈歡迎。他指出，上海與台灣淵源深厚、交往密切，兩地企業合作基礎好，攜手發展拓展空間大，隨著上海產業加速轉型、消費加速升級、科技創新加速發力，為滬台經濟融合發展提供了新的發展機遇、拓展新的合作空間，未來希望能進一步加深兩地企業的合作，全力發展新質生產力，進一步推動企業發展質量變革、效率變革、動力變革。他表示，上海市工商聯（總商會）將與台灣中華青年企業家協會建立常態化聯繫，為上海和台灣的青年企業家共享資源，尋找合作機會，實現互利共贏提供平台。歡迎更多台灣同胞特別是青年來大陸、來上海學習、工作、創業，積極把握新發展格局帶來的機遇，促進自身發展，為中華民族的偉大復興貢獻智慧力量。



上海市台聯專職副會長莊振文提到，2023年以來，兩岸同胞的往來迅速升溫，逐步重新匯成一股勢不可擋的兩岸交流大潮。希望滬台兩地的青年企業家們抓住這不可多得的歷史機遇，通過交流平台深入瞭解彼此的文化和經濟發展情況，不斷加強合作、實現共贏，進一步深化滬台經貿交流。



林席源團長感謝上海市工商聯的熱情接待，他表示，希望通過此次訪問，能夠吸引更多台灣青年來大陸參與祖國建設；也期待與上海市工商聯進一步加強合作，在培養青年人才、推動經濟文化融合等方面為台灣青年提供更好的發展機遇。（中國台灣網、上海工商聯聯合報導）