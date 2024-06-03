中評現場：董軍詳述中國全球安全觀

中國國防部長董軍在香會首秀。（中評社 郭至君攝） 中評社新加坡6月3日電（記者 郭至君）6月2日，中國國防部長董軍在香格里拉對話會圍繞“中國的全球安全觀”作大會主旨發言，全面闡述了中國的國防政策和理念，並對全球和平穩定發展、各國安全合作提出建議。



董軍介紹，中國的國防政策和理念一以貫之的體現在以下幾個方面，一是崇尚以和為貴，二是尋求共同安全，三是秉持平等尊重，四是注重開放包容，五是捍衛核心利益。董軍指出，在當今世界變亂交織，各國人民更加渴望和平發展之際，亞太數十年的繁榮穩定，舉世矚目的亞太奇跡，為世界注入了強大的動力，為全球安全提供了穩定的基石，這給全球帶來了很多的啟示。



董軍表示，習近平主席提出構建人類命運共同體理念和全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，順應歷史大勢，回應了各國人民對美好生活向往。中國軍隊願同各國軍隊攜手深化安全合作，為維護亞太和世界的長治久安、共同繁榮做出新的更大貢獻。



董軍指出，亞太地區人民歷來追求和諧、熱愛和平，獨立自主、自強不息，守望相助、命運與共。我們不允許霸權主義、強權政治損害亞太，不允許把地緣衝突、冷戰熱戰引入亞太，不允許任何國家、任何勢力在這裡生戰生亂。中方願同各方一道，維護各國正當安全利益，共創公正合理國際秩序，發揮地區安全架構作用，推進開放務實防務合作，打造海上安全合作典範，加強新型領域安全治理，開創地區安全合作新局面，推動亞太繼續成為全球發展穩定之錨。



董軍強調，中方崇尚以和為貴，尋求共同安全，秉持平等尊重，注重開放包容，同時堅決捍衛核心利益。當前南海局勢總體穩定，希望個別國家認清利害關係，回歸對話協商的正道。維護國家主權和領土完整是中國軍隊的神聖使命，我們將以及時堅決有力的作為，扼止“台獨”，確保其圖謀永無得逞之日。

