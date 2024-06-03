董軍談對付“台獨”武裝甕中捉鱉 必勝意志

董軍防長嚴正重申中國軍方對台立場。（中評社 郭至君攝） 中評社新加坡6月3日電（記者 郭至君）台灣問題近年來愈發成為香格里拉對話會上的熱點議題之一，特別是今年，在“務實台獨工作者”賴清德5月20日正式上任之後，中國國防部長董軍在國際場合的涉台表態尤為引起輿論關注，6月2日上午，他在今年香會上圍繞“中國的全球安全觀”作大會主旨發言，期間表示：誰膽敢把台灣從中國分裂出去，必將粉身碎骨、自取滅亡。



中評社記者注意到，董軍部長不僅在主旨發言中用了大約3分鐘的時間闡述對台灣立場，在問答互動環節更是花了將近10分鐘的時間來回應外方嘉賓的涉台提問，儘管期間被來自主辦方IISS的主持人打斷，但董軍部長堅持表示，“台灣問題是我們核心利益的核心問題，必須要先講完。”



董軍表示，台灣是中國的一部分，台灣是中國的一個省。從歷史上看，中國對台灣管轄已經一千多年了。從法理上看，二戰後的《開羅宣言》、《波茨坦公告》、1971年聯合國大會2758號決議等等，都構成了戰後國際秩序的重要組成部分。另外，從國際社會來看，全世界183個和中國建交的國家都明確地確認“台灣是中國不可分割的一部分”這個事實。



董軍說，現在關鍵的問題是，當前“一個中國”現狀正在遭到破壞，“一個中國”原則正在遭到侵蝕，也就是說“台獨”分裂勢力正在單方面改變“一個中國”這個現狀。5月20日，台灣當局所謂的領導人賴清德就職宣誓，赤裸裸地暴露出“謀獨”圖謀和野心。“其實對此我並不感到奇怪，因為這一以貫之地代表了以民進黨為首的‘台獨’勢力長期在搞分裂中國的行動。”董軍說，“民進黨當局執政以來，在政治上，否認體現‘一個中國’原則的‘九二共識’；在法理上，修法、修‘憲’、修規；在歷史上，修改各類教科書，否認歷史；在兩岸交往上，阻礙兩岸人民的正常交往；在軍事上，大搞以武謀獨，這些都在加緊推進“台獨”分裂。”

