中評特寫：澤連斯基閃現香會尋求美國支持

烏克蘭總統澤連斯基現身新加坡進行發言。（中評社 郭至君攝） 中評社新加坡6月4日電（記者 郭至君）烏克蘭總統澤連斯基身著標誌性的軍綠色T恤，“閃現”今年在新加坡舉行的香格里拉對話會的最後一節大會並發表講話，請求各方支持並參與本月晚些時候在瑞士舉行的和平峰會，他說：“我們堅信，我們的世界渴望團結起來，能夠完全和諧地行動。”



中評社記者注意到，在澤連斯基登台演講前幾分鐘，美國國防部長奧斯汀進入會場，在台下第一排就坐，認真聆聽了澤連斯基的發言，並在其講話結束後鼓掌致謝，表示了非常明顯的支持態度。澤連斯基在講話中感謝美國、德國和荷蘭等國提供的軍事援助，特別是防空系統援助。澤連斯基援引了俄羅斯周日發動的近 100 枚導彈襲擊事件稱，這種事情已經發生過數百次。澤連斯基說，沒有哪個國家能夠獨自應對這種情況。



澤連斯基表示，儘管他感謝美國允許基輔使用美國提供的高機動性火炮火箭系統（HIMARS）向哈爾科夫地區的俄羅斯邊境發射，但這還不夠。他說，俄羅斯利用多個機場對烏克蘭發動襲擊，“因為俄羅斯知道烏克蘭不會還擊，因為烏克蘭沒有應對的防禦系統，也沒有獲得使用武器的許可”。



澤連斯基和國防部長魯斯泰姆·烏梅羅夫在“香會”期間與奧斯汀舉行了一個多小時的會談，據五角大樓一名匿名的官員表示，奧斯汀在會晤中向澤連斯基通報了華盛頓對基輔的軍事援助，並“重申了美國維持大力支持的承諾”。五角大樓官員說：“兩國領導人承諾進一步加強美國和烏克蘭之間的戰略防務夥伴關係。”



中國國防部長董軍在香格里拉對話會上也就烏克蘭危機表態，他說，“在烏克蘭危機問題上，中國一直本著負責任的態度勸和促談，我們從來沒有向衝突任何一方提供武器，我們對軍民兩用物項的出口實行嚴格控制，從來沒有做過任何煽風點火的事情，我們堅定地站在和平與對話的一邊。”

