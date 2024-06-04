新加坡防長香會答問：台灣不是烏克蘭

新加坡防長黃永宏多次對台灣問題表態，稱台灣不是烏克蘭。（中評社 郭至君攝） 中評社新加坡6月4日電（記者 郭至君）新加坡國防部長黃永宏2日在本屆香格里拉對話會上發言，之後與聽眾的問答環節，有不少人都關心從新加坡的角度來看，怎麼評價當前中美關係，甚至有外方代表問，新加坡會給台灣問題提什麼建議嗎？對此，黃永宏當即表示，台灣問題是紅線，中國不需要其他國家就台灣問題提供任何建議。



黃永宏說，中國國家主席習近平表示，中國無意挑戰或是取代美國，也無意與任何國家發生熱戰或冷戰。儘管有這些令人安心的承諾，但是當美國總統拜登此前稱“由台灣自己做決定是否獨立”時，中美之間的緊張態勢升溫；當美國聲稱將在“中國大陸入侵台灣之際協防台灣”時，中美關係也更加緊張。中國不會放棄南海一英寸的領土，且一定會解決台灣問題。



黃永宏表示，事實證明，中美兩國領導人在舊金山的會晤邁出了積極的一步，兩國關係如果再不緩和，就會陷入麻煩。那次會面後，當被問及今年年初的台灣選舉時，拜登總統表示，美國不支持“台獨”。因此，這是兩國領導人之間的一次很好的會面，我們本來希望有更多的會面，但今年美國總統選舉即將到來，兩位領導人再次會面的可能性不大。



“台灣問題是一個紅線。在俄烏衝突的背景之下，台海發生衝突是不適宜的。台灣不是烏克蘭，烏克蘭是聯合國的成員國之一，台灣並不是。很多國家的外交政策都承認一個中國原則。台灣問題很複雜，其現狀是不獨、不統、不武。對於所有相關方來說，這似乎是最好的妥協方案，而且也不會有任何一方鋌而走險。”黃永宏說。

